Индекс самоизоляции в Мурманской области в выходные дни в среднем составил 3,9 балла

Лучше всего режим соблюдают жители города Апатиты. Стабильно сидят дома жители флотской столицы. Однако 27 апреля утром «Яндекс карты» зафиксировали большое число людей на улицах – это связано в началом рабочей недели.

О не соблюдении в полной мере режима самоизоляции говорят и участившиеся случаи обращения в травмпунк. По данным газеты «Вечерний Мурманск» в течении прошлой недели было 120 травм, полученных мурманчанами при падении на улицах. Пик жалоб пришёлся на пятницу. Все пациенты дошли до медучреждения самостоятельно, помощь «скорой» не понадобилась.

А всего за неделю число уличных травм составило 120. На прошлой неделе к медикам обратились больше 120 человек, упавших на улицах.