Индексацию пенсий на 8,6% депутаты одобрили!

Проект федерального закона об индексации с 1 января 2022 года страховых пенсий на 8,6 процента одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении и направлен в Совет Федерации.

После подписания документа Пенсионный Фонд доиндексирует суммы страховых пенсий в соответствии с новым федеральным законодательством. Выплаты будут пересчитаны автоматически и поступят неработающим пенсионерам в феврале вместе с основной пенсией, подавать заявление не нужно.

Напомним, с 1 января этого года страховые пенсии были проиндексированы на 5,9 процента. Размер фиксированной выплаты установлен в сумме 6401 рубль, у нас в Заполярье эта сумма будет больше за счёт северных коэффициентов.