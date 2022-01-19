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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.01.22 19:30

Индивидуальному жилищному строительству в Мурманской области подставили плечо законодательная и исполнительная ветви власти

В прошлом году Мурманская областная Дума приняла законопроекты в сфере индивидуального жилищного строительства. На поддержку этой деятельности вплоть до 2024 года в бюджете заложен один миллиард 700 миллионов рублей. Деньги частично пойдут на компенсацию ипотечной ставки и на субсидии желающим построить собственный дом. А таких в регионе немало. Ведь в ходе подготовки законопроектов было опрошено более 1800 жителей региона. 79% сообщили, что хотели бы жить в собственном доме.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Многие говорят, что да, мы хотим жить в доме. Это касается самых разных категорий людей. Это работники промышленных предприятий, работники бюджетной сферы. Но мы должны предоставить необходимые условия. Условия для северян, условия для застройщиков, условия для банков. Вот эту цепочку, связанную с нормальной схемой финансирования жилищного строительства. Чтобы был не только задел этих возможностей, но и результат этих возможностей. Чтобы обязательно это у нас получилось».

Для развития жилищного строительства в регионе выделены 4 участка в Мурманске, Кольском районе и Полярных Зорях.

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «Это мера поддержки. Если мы говорим про «Свой дом в Арктике», название программы, которая рассчитана на людей, которые на условиях аренды, так и на условиях безвозмездного пользования, многодетные семьи могут воспользоваться, у нас порядка 1500 людей уже обладают земельными участками. При этом на части территорий уже подведена инфраструктура, например, микрорайон Озёрный, где можно уже полностью строиться. Поэтому вопрос земли не такой сложный. Есть сложности с подведением инфраструктуры. Но тоже эти задачи решаем».

В 2022 году на создание инфраструктуры проектов индивидуального строительства заложили в 3 раза больше денег, чем в прошлом. Интерес у северян к ним есть, но людям важно понять, как можно получить поддержку.

Михаил Павлов, председатель комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ Мурманской областной Думы: «Подключение к сетям, я не говорю об электрических, потому что у нас на федеральном уровне предусмотрено льготное подключение. Водоснабжение, если этот вопрос встаёт, водоотведение, это, конечно, стоит достаточно серьёзных средств. И эта мера поддержки с учётом строительства и стоимости материалов, она компенсирует эти расходы».

Участие в обсуждении приняла и член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова. Все предложения, которые прозвучали во время круглого стола, она представит на тематических парламентских слушаниях, которые пройдут уже этой весной.

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