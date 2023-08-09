Индийская компания «САФФАРМ» получила статус резидента Арктической зоны Российской Федерации

Индийская компания планирует запустить в Мурманске масштабный фармацевтический комплекс.

Новое предприятие будет нацелено на производство общих, гормональных и онкологических препаратов, продукция заместит импорт таких лекарств в Россию. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в проект будет инвестировано более 9 млрд рублей, в том числе индийский капитал, работу получат 280 человек. Современное оборудование позволит выпускать препараты в виде таблеток, капсул, инъекций, мазей, капель и других форм.

Свои планы по созданию в Заполярье фармпредприятия индийская компания анонсировала ещё до Петербуржского Международного экономического форума, где планы закрепили документально. Об инициативе в публичном поле они рассказали во время профильной научно-практической конференции в областной Думе в мае этого года.