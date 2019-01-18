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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.19 19:30

Индийская сказка на Кольской земле

Грандиозная выставка-продажа товаров из Индии вновь распахнула двери в столице Заполярья. Традиционная индийская косметика на основе натуральных масел, украшения, популярные в течение многих десятилетий в России покрывала и постельное белье из хлопчатобумажных тканей, мебель ручной работы и уникальная атмосфера Индии - праздника и солнца – всё это ждёт мурманчан в «МурманЭКСПОцентре» на Кольском проспекте, 51.

Стоит только перешагнуть порог выставочного центра, как попадаешь в сказку: переливающаяся игра красок, манящий и тонкий аромат благовоний, традиционная индийская одежда, косметические средства из натуральных ингредиентов, радуга вкусов индийского чая, и, конечно, невероятный выбор специй, способный придать даже традиционным для россиян блюдам изысканный аромат. Такие выставки-продажи индийских товаров пользуются у северян огромной популярностью.

- Чаще всего люди приходят сюда за чаем, специями,  - рассказывает Сингх Абхай Кумар, участник выставки. – Эти товары здесь уже хорошо знают, пробовали, северянам они нравятся. Поэтому приходят люди постоянно.

Почётный гость мероприятия, который посетил Мурманск впервые,  у себя на родине известный индийский астролог доктор Субами Шри Рам Шарма. Он обещает очистить ауру, составить индивидуальный астрологический прогноз, устранить негативную энергетику в доме личной жизни и даже открыть сверхспособности у каждого клиента. Тут же можно приобрети самые разные амулеты, обещающие гармонию души и тела, защитуот злых сил. Обратиться к специалисту по звёздам можно прямо в павильоне выставки. Есть у гостя совет и для всех северян, как достичь гармонии после полярной ночи.

- Необходимо заниматься медитацией. Отвлекаясь от мирских проблем, каждый день простирать руки к небу, представлять, как теплый и чистый солнечный свет проникает внутрь вас, - говорит доктор Субами Шри Рам Шарма, почётный гость и участник выставки. -  И тогда внутреннее душевное равновесие обязательно трансформируются во внешнее благополучие.

На выставке разместились более пятидесяти стендов самых разных индийских компаний, где напрямую, без посредников (а это обеспечивает доступные цены)  можно приобрети самые разные товары быта, посуду, мебель, текстиль и, будто взмахом волшебной палочки оказаться в восточной сказке, не выходя из дома. А  почувствовать  себя её героем позволит яркая и красивая традиционная индийская одежда, которую, как известно, шьют только из натуральных тканей.

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