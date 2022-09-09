«Индийская выставка» начала свою работу в павильоне «МурманЭКСПО»

Утро в павильоне «МурманЭКСПО» началось с выступления барабанщиков и зажигательных танцев. И это не случайно. «Индийский базар» открыл свои двери для северян. В первую очередь покупатели обращают внимание на чай, который представлен в большом ассортименте.

Она располагается по адресу: г.Мурманск, проспект Кольский, 51.

Разнообразный ассортимент - от чая до одежды можно найти на прилавках экзотического для северян базара.

Утро в павильоне «МурманЭКСПО» началось с выступления барабанщиков и зажигательных танцев. И это не случайно. «Индийский базар» открыл свои двери для северян. В первую очередь покупатели обращают внимание на чай, который представлен в большом ассортименте.

Анна Дроменко, продавец-консультант: «Больше ста видов индийского чая «Ассан», разный чайный лист - от самого мелкого до самого крупного. На каждом этапе сборки лист ценится именно «Ассан». У нас есть чай «Нилгири» и «Дарджилинг» - самый лучший индийский чай».

Организаторы стараются радовать своих покупателей большим ассортиментом разнообразных товаров. На витринах - бижутерия, яркая одежда, ковры, сувениры и натуральная косметика. Гурманов впечатлит не только чай, но и рис. Как говорят продавцы, очень вкусный и полезный. С утра у прилавков уже собираются люди.

Людмила Терещенко, покупатель: «Чай покупаю, рис покупаю. Чай с бергамотом мне просто очень нравится. Раньше покупала, вот его ещё раз хочу купить».

- А как выбираете чай? Как правильно?

- Я спрашивала у консультанта. Девушка очень хорошо консультирует, советует. Один раз купила этот чай, продолжаю его покупать.

На прилавках представлена различная утварь из дерева ручной работы индийских мастеров для украшения домашнего интерьера.

Не упустите шанс окунуться в восточную экзотику и приобрести для себя и своих близких индийские товары.

Выставка работает с 9 по 18 сентября с 11 до 19 часов по адресу: г. Мурманск, проспект Кольский, 51 (павильон «МурманЭКСПО»).

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