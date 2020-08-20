Индийская выставка приглашает северян зарядиться энергией солнца

Индийская выставка вновь представляет жителям Заполярья уникальную продукцию. Яркие сари, блеск ювелирных украшений, а неповторимый аромат восточных специй не оставят равнодушными даже самых взыскательных покупателей.

Музыка, которая так напоминает мотивы из любимых индийских фильмов, доносится из выставочного павильона «МурманЭкспо», а это значит, что в гости на Кольскую землю вновь приехала выставка из Индии. На ней каждый торговец готов часами рассказывать о своём товаре.

Ольга Третьякова, сотрудник выставки товаров из Индии: «Я уже несколько лет продаю специи на индийской ярмарке и мы очень любим приезжать в Мурманск. Здесь очень любят индийские специи: корицу, кардамон, куркуму. Ведь это всё концентрация солнышка жаркого, которого мы привозим к вам».

От запаха специй, представленных на выставке, мгновенно просыпается аппетит. По рассказам покупателей, их аромат гораздо насыщеннее тех, что продаются в супермаркетах.

А ещё восточный рынок любят за известный во всем мире индийский чай. Сортов и видов горячего напитка, представленных здесь, великое множество.

Хан Эссен, сотрудник выставки товаров из Индии: «У меня есть индийский чай ассамский, дарджелинг - эта наша фирма «Индиан Лиф». Самый вкусный, изысканный. Есть с добавками, есть без. Чёрный есть, зелёный есть!».

Экзотическая индийская косметика давно завоевала сердца северян благодаря натуральному составу и целебным свойствам.

Ахмад Икбаль, сотрудник выставки товаров из Индии: «У нас самое хорошее - это аюрведа. Это 5000 лет! Аюрведа очень хороша без химии и нет противопоказаний».

Приобрести товары из Индии можно будет до 5 сентября. Поспешите в выставочный павильон «МурманЭкспо» по адресу: г.Мурманск, проспект Кольский, 51а.

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