«Индийский базар» - чудесный подарок от яркой осени!

Кто ещё не был на ярмарке «Индийский базар», скорее приходите!

Не упустите возможность порадовать себя индийскими товарами, принять участие в фотосессии в сари, сплести мандалу, посмотреть танцы и послушать песни.

До 18 сентября ждём вас в павильоне «МурманЭКСПО» по адресу: г.Мурманск: Кольский просп., 51. Ознакомиться с программой и узнать новости о ярмарке можно в группе «МурманЭКСПО» в соцсети в «ВКонтакте».