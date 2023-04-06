«Индийский базар» скоро в Мурманске!

С 14 по 23 апреля в павильоне «МурманЭКСПО» на Кольском проспекте, 51 восточные купцы предложат мурманчанам индийский рис басмати, ароматные чаи и кофе, специи, косметику, одежду, сувениры и многое другое!