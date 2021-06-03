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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.21 19:30

Индийский базар снова в Мурманске!

С 3 по 12 июня успейте познакомиться с культурой южно-азиатской страны и приобрести качественные товары.

Индийский базар предлагает мурманчанам и жителям области приобрести сувениры, одежду, украшения ручной работы. Также на выставке-продаже в «Экспоцентре» представлен рис басмати, который обладает душистым ароматом и полезен для людей с пробелами пищеварения. Гости выставки оценят большой выбор индийских круп и специй. Они богаты витаминами и обладают уникальным вкусом.

Анна Дроменко, консультант выставки «Индийский базар»: «Это совсем другой климат, совсем по-другому выращивается. Натуральные добавки, нет химических добавок, нет ароматизатора. И даже отличается вкус очень сильно. То, что растёт у нас и в Индии, это разные вкусы совсем. Это хорошо для иммунитета, для пищеварения. Лучше усваивается еда. И соответственно, у вас будут очень вкусные блюда».

Только здесь вы можете приобрести легендарный индийский чай. Огромный выбор сортов, выращенных в разных уголках этой жаркой солнечной страны, подарит вам незабываемый вкус и поможет улучшить самочувствие.

Анна Дроменко, консультант выставки «Индийский базар»: «Есть чай, который повышает настроение. Есть чай, который повышает иммунитет. Чай со специями масала, самый известный, который повышает иммунитет, нормализует давление, улучшает пищеварение. Очень полезно такой чай пить. Всем рекомендуем на выставке такой чай приобретать».

Индийский базар работает по 12 июня по адресу: г.Мурманск,  проспект Кольский, 51. Не пропустите.

 

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Комментарии

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