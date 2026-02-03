Инесса Аникова: об акции «Научки» «Зарядись наукой!»

С 4 по 8 февраля в Мурманской областной научной библиотеке состоится просветительская акция «Зарядись наукой!», приуроченной ко Дню российской науки. Это возможность многим мурманчанам окунуться в захватывающий мир научных открытий и провести неделю, полную ярких впечатлений.

В программе акции «Зарядись наукой!» - лекции ведущих учёных Кольского научного центра РАН и Мурманского арктического университета, на которых вы узнаете о передовых исследованиях и сможете напрямую задать вопросы экспертам; документальные научные фильмы от Фестиваля актуального научного кино «ФАНК», которые позволят вам погрузиться в увлекательные истории о выдающихся учёных и прорывных открытиях и многое другое.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Инесса Аникова, главный библиотекарь «Научки», рассказывает о том, как зарождалась такая масштабная акция, кто и зачем объединяет академическую науку, университет и детские технопарки, о том, какие мероприятия будут проходить в библиотеке с 4 по 8 февраля