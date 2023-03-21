Инесса Васильева и Татьяна Акула: о Всероссийской общественно-государственной инициативе с международным участием «Горячее сердце»

10 марта оргкомитет общественной инициативы «Горячее сердце» объявил итоги 2023 года и опубликовал электронную версию Почётной книги «Горячее сердце-2023».

В число лауреатов вошла и команда инклюзивного театра «Я такой же, как и ты» Мурманского арктического государственного университета.

О том, какой проект презентовала команда из нашего региона, что такое общественная инициатива «Горячее сердце», нам расскажут в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Инесса Васильева, студентка 4 курса психолого-педагогического института МАГУ, и Татьяна Акула, студентка 2 курса социально-гуманитарного института МАГУ.