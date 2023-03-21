День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.23 12:00
Инесса Васильева и Татьяна Акула: о Всероссийской общественно-государственной инициативе с международным участием «Горячее сердце»
10 марта оргкомитет общественной инициативы «Горячее сердце» объявил итоги 2023 года и опубликовал электронную версию Почётной книги «Горячее сердце-2023».
В число лауреатов вошла и команда инклюзивного театра «Я такой же, как и ты» Мурманского арктического государственного университета.
О том, какой проект презентовала команда из нашего региона, что такое общественная инициатива «Горячее сердце», нам расскажут в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Инесса Васильева, студентка 4 курса психолого-педагогического института МАГУ, и Татьяна Акула, студентка 2 курса социально-гуманитарного института МАГУ.
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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