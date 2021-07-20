259 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+128), Североморске (+19) и Кандалакшском районе (+18).

Рост заболеваемости некоторые эксперты связывают с распространением новых штаммов коронавируса. Например, так считает директор по научной работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, индийский штамм коронавируса более заразен, с более коротким инкубационным периодом. Инфекция «помолодела»: основной контингент болеющих сейчас составляют люди 14-29 лет, отмечает Горелов. Слова эпидемиолога приводит информационное агентство РИА «Новости».