Инфляция в Мурманской области в июле практически не изменилась и составила 9,8% после 9,7% в июне

Темпы прироста цен на продукты и услуги повысились в годовом выражении, а на непродовольственные товары, напротив, снизились.

В июле ускорился годовой рост цен на колбасные изделия и мясные полуфабрикаты Одна из причин – у производителей этих товаров увеличились затраты на сырьё и логистику, они переносили возросшие издержки на продукцию. Кроме того, из-за возможного неурожая подсолнечника на фоне жары на юге России, аграрии и продавцы повышали цены на подсолнечное масло.

В то же время в регионе наблюдалось ускорение роста стоимости услуг за счёт индексации коммунальных тарифов. В июле прошлого года они не пересматривались, их последняя индексация была проведена в декабре 2022 года.

Олеся Бачиннова, руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «При этом продолжили снижаться годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары и это оказало сдерживающее влияние на инфляцию в регионе. Так, из-за некоторого охлаждения спроса, в июле этого года не так сильно, как в прошлом году, дорожали подержанные иномарки, а бытовая техника на фоне укрепления рубля в предыдущие месяцы дешевела быстрее в годовом сопоставлении».