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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.02.24 20:30

Информационная неделя завершается под знаковой датой - День защитника Отечества

Певица Юта выступила в госпитале Северного флота. Концерт проходил в рамках благотворительного тура «За Жизнь», с которым заслуженная артистка России Юта приехала в Мурманскую область. Зал клуба госпиталя был заполнен до отказа.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

День защитника Отечества военные танкисты Северного флота проведут на полигоне. Продвижение в глубоком снегу по манере управления чем-то напоминает грязь, по которой приходится передвигаться в зоне спецоперации.

С 1 января 2024 года на базе Кадетской школы города Мурманска был создан муниципальный ресурсный Центр города Мурманска по обучению пилотированию беспилотных летательных аппаратов. 

Певица Юта выступила в госпитале Северного флота. Концерт проходил в рамках благотворительного тура «За Жизнь», с которым заслуженная артистка России Юта приехала в Мурманскую область. Зал клуба госпиталя был заполнен до отказа. Послушать Юту пришли и военнослужащие, проходящие здесь лечение, в том числе участники специальной военной операции, и медицинский персонал. Певица исполнила известные широкой публике авторские патриотические песни, многие из которых стали хитами, а также работы из своего нового репертуара. После концерта певица пообщалась со зрителями и сфотографировалась с ними на память. В Североморске так же состоялся её большой концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Известный путешественник Фёдор Конюхов объявил о подготовке к экспедиции на Северный полюс для установки нового мирового рекорда. В этом ему поможет экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» «Атомфлота». Планируется, что в июле этого года Конюхов пролетит 900 километров на двухместном мотопараплане до Северного полюса и высадится на дрейфующую льдину. Таким образом будет установлено сразу два мировых рекорда. Ранее в этом районе никто не совершал длительных полётов и высадки на сверхлёгком летательном аппарате. Экспедиция будет проходить в период туристических рейсов на Северный полюс. Экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» обеспечит доставку на одну из дрейфующих льдин в районе архипелага Земли Франца Иосифа, а затем спустя три недели заберёт путешественников с Северного полюса. На вершине планеты Фёдор Конюхов планирует провести исследования на предмет наличия микропластика в океане.

Проекта «Витаминизация» в Мурманской области заставил многих северян задумались о нехватке витаминов и минералов в своем организме. однако, прежде чем прибегать к аптечным средствам, начать необходимо со своего рациона питания, утверждают практикующие доктора.

На Северном флоте в городе Североморске состоялся турнир «Кубок северных городов» по хоккею с шайбой среди детских команд. Первое место по итогам соревнований заняла команда «Северный флот» из ЗАТО город Североморск. Серебряным призёром стали «Ястребы», которые приехала для участия в турнире из Таймырского города Дудинка, а замкнула тройку лидеров команда «Альбатрос» из ЗАТО Александровск. Победителей наградили кубками и медалями, а также сладкими подарками. Цель турнира - выявление сильнейших среди детских команд. Для юных спортсменов из Таймыра Североморцы подготовили специальную экскурсионную программу. Они посетят подводную лодку-музей «К-21», большой десантный корабль «Иван Грен», а также музей военно-воздушных сил Северного флота.

Именитые хоккеисты посетили в очередной раз Мурманскую область в рамках национальной программы «Красная машина». В течении нескольких дней они передавали свой опыт подрастающему поколению, а те, стоит отдать им должное, были готовы показать всё, на что они способны.

Масштабный проект – областной смотр-конкурс «Арктические сезоны» стартует в Мурманской области. В рамках его программы у северян будет возможность ближе познакомиться с творчеством самодеятельных коллективов из нашего региона. 

Город у Белого моря украсили снежные скульптуры - творения рук местных жителей. На творческом фестивале «Кандалакшские фантазии» побывала Кристина Харатова.

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