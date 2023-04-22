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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.23 20:30

Информационный пульс недели: к нам придёт вирус «Арктур», а традиционного шествия «Бессмертный полк» в этом году не будет; «Промышленная шутка» - в ЗАТО Александровск, а «Черноморская звезда» - в Севастополе

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Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

Но обо всём по порядку.

Традиционного шествия акции «Бессмертный полк» в этом году не будет. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба общественного движения, депутат Госдумы Елена Цунаева. Однако организаторы отмечают, что в регионах пройдут альтернативные мероприятия, посвящённые памяти о Великой Отечественной войне. Всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения. Акцию, по словам Цунаевой, отменили в силу угрозы, в частности, в Республике Крым, а теперь решение было принято и для других регионов. Напомним, шествие регулярно проходится в России с 9 мая с 2012 года, когда первая акция состоялась в Томске.  В 2020-ом и 2021 годах из-за пандемии «Бессмертный полк» проводили онлайн.

Роспотребнадзор допускает подъём заболеваемости подвариантом COVID-19 «Арктур» в мае. «Арктур» умеет обходить ранее сформированный иммунитет. Об этом сообщила журналистам руководитель ведомства Анна Попова в ходе рабочей поездки в Саратов сообщает ТАСС. По её словам, в настоящее время в России подтверждено четыре случая заражения новым штаммом. «Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус контагиозен (то есть заразен)», - добавила Попова. В настоящее время «Аарктур», представляющий собой новую мутацию «Омикрона», наиболее распространен в Индии, где почти 90% всех заболевших COVID-19 инфицированы им, отметила глава Роспотребнадзора. Система здравоохранения готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам, сказала Попова. По её словам, течение заболевания проходит в виде ОРВИ.

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