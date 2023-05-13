Информационный пульс недели задавал День Победы, но его сбивали сообщения о пыли с хвостохранилища в Оленегорске и криминальной хроники этого города

А наш коллега, известный мурманский краевед Сергей Згазинский, в честь Дня Победы совершил велопробег в Долину Славу. Передаю слово автору репортажа…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

9 мая в Мурманске состоялся военный парад. Хотя официально шествие-акцию «Бессмертный полк» отменили, мурманчане всё равно вышли на улицы с портретами своих героических отцов и дедов...

Парад состоялся и в столице Северного флота. Военнослужащие под музыку Александрова «Священная война» внесли на Приморскую площадь флотской столицы Государственный Флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Торжественное шествие войск на Приморской площади открыл взвод барабанщиков Североморского кадетского корпуса. Далее по площади прошли парадные расчёты. А завершил торжественное событие сводный военный оркестр. В этот же день в Североморске стартовал автопробег «Север помнит, гордится!». Колонна проследовала до Долины Славы…

А наш коллега, известный мурманский краевед Сергей Згазинский, в честь Дня Победы совершил велопробег в Долину Славу. Передаю слово автору репортажа…

«Случайный вальс» на площади у Морского вокзала Мурманска – новая и очень красивая традиция появилась в городе благодаря портовикам...

12 мая отмечали Международный день медицинской сестры. В столице Заполярья чествовали лучших работников. На одной такой торжественной церемонии побывала наш корреспондент Екатерина Дементьева…

Журналисты телеканала «Арктик-ТВ» недавно сообщали о проблеме пыления хвостохранилища АО «Апатит», из-за чего город Апатиты вновь столкнулся с проблемой нефелиновой пыли. Оказалось, проблема с хвостохранилищем возникла и в Оленегорске. В социальных сетях сообщают, что оно разрослось до таких размеров, что уже вплотную подходит к озеру Колозеро, откуда берёт начало река Кола - водоём, который питает водой весь Мурманск...

Минимальная сумма сто тысяч рублей, а максимальная почти миллион! Столько требовали со своих жертв участники преступной группы из Оленегорска. Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении подозреваемых. Следственными органами установлено, что с марта 2021-го по январь 2022 года участниками организованной группы, состоящей из 7 человек и возглавляемой неоднократно судимым мужчиной, совершено десять эпизодов преступной деятельности в отношении двенадцати жителей Оленегорска. Практически всегда их действия сопровождались психологическим давлением и применением насилия. В отношении задержанных в зависимости от роли и участия каждого следственными органами полиции были возбуждены уголовные дела. А вот предполагаемого лидера преступной группы подозревают ещё и в «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В настоящее время 6 фигурантов ждут суда. Дело в отношении седьмого участника выделено в отдельное производство.

На Планерной улице в доме №3 завершили капитальный ремонт крыши. Представители Фонда капитального ремонта провели приём работ…

Средний морской танкер «Кама» вернулся в Североморск из дальнего похода. На причале экипаж танкера встретили представители военного командования и оркестр. Напомним, в начале января танкер в составе отряда кораблей отправился в дальний поход. В море североморцы провели более 120 суток. За это время экипаж танкера выполнил более 15 заправок кораблей. Фактически «Кама» сопровождала фрегат «Адмирал флота Советского Союза Гошков». Судно действовало в различных районах Северного Ледовитого, Атлантического и Индийского океанов, дважды пересекло экватор. Экипаж принял участие в международных трехсторонних учениях с участием боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России, ВМС Народно-освободительной армии Китая и Южно-Африканских национальных сил обороны и учении «Морской пояс безопасности–2023», в котором участвовали ВМФ России, ВМС Китая и Ирана. Также в центральной части Атлантического океана экипаж танкера спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты. Лукас Монтеу совершал одиночное плавание в Атлантике, у него во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и началось поступление воды. Француз был успешно доставлен в порт Кейптаун, откуда уехал домой.

В мурманском бассейне спортивного центра «Авангард» провели соревнования по плаванию…