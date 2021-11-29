233 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+93), Кандалакшском районе (+32) и Североморске (+25).

Новый омикрон-штамм коронавируса может привести к вспышкам заболеваемости с серьёзными последствиями, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

ВОЗ отметила, что для омикрон-штамма характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. Случаи заражения новым штаммом коронавируса могут фиксироваться у людей, прошедших полный курс вакцинации от ковида, но в прогнозируемом темпе, сообщила ВОЗ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о новом штамме анализируется в правительственном штабе. «Что касается дальнейших возможных шагов, то это будет зависеть от тех выводов, которые сделают учёные о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, насколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни», — заметил Песков.