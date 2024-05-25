146,2 кубометра мусора! В Мурманске состоялся очередной субботникНа этой неделе в школах Мурманска прозвучат последние звонки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.05.24 20:30

Инициатива губернатора заработала, капитальный ремонт тепловых сетей стартовал на улицах Мурманска, в Заполярье пришёл полярный день – самые заметные события недели

Помощь людям без места жительства, социальная и юридическая адаптация, выдача продуктового набора – всем этим и много чем ещё занимается знакомая многим мурманчанам Мурманская региональная благотворительная общественная организация помощи бездомным «УЛИЦА». Чем она сейчас живёт, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Кристина Зайцева, медиаамбассадор арт-кластера «Тавриад.Арт» в Мурманской области; Сергей Аникиев, амбассадор арт-кластера «Тавриад.Арт» в Мурманской области; Екатерина Матвеева, государственный инспектор г. Мурманска по пожарному надзору.

Спасатели регионального МЧС в рамках учений «Баренц – 2024» отработали механизмы оперативного реагирования и взаимодействия различных структур в случае чрезвычайных ситуаций. Тренировка состоялась в акватории Баренцева моря. По её легенде, дежурным поступил тревожный сигнал с информацией, о столкновении катера с рыбаками и прогулочного судна «Заря». На место происшествия незамедлительно вылетел вертолёт МИ-8 «Северо–Западного филиала авиационно-спасательного центра МЧС России» и отправился многофункциональный буксир-спасатель. Специалисты ведомств внимательно изучили территорию, нашли условно пострадавшего человека, подняли его на борт, а затем оказали медицинскую помощь. После чего спасатели отработали действия при экологической катастрофе в случае разлива нефти

Двое северян получили по 5 тысяч рублей за информацию о пьяных за рулём Нарушители были установлены и задержаны полицейскими. Информация нашла подтверждение в ходе проверок. Решениями суда водители привлечены к соответствующей ответственности. Напомним, постановление, согласно которому граждане, сообщившие в полицию достоверную информацию о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения, могут получить денежное вознаграждение, разработано и принято по инициативе губернатора. Оно вступило в действие с февраля текущего года.

В Мурманске, благодаря привлечению средств Фонда развития территорий, продолжается капитальный ремонт тепловых сетей. 45 миллионов рублей будет потрачено в областном центре на замену труб в районе улиц Буркова и Полярные Зори. С какими временными неудобствами предстоит столкнутся жителям микрорайона и стоит ли ждать отключения горячей воды на время ремонтов, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Помощь людям без места жительства, социальная и юридическая адаптация, выдача продуктового набора – всем этим и много чем ещё занимается знакомая многим мурманчанам Мурманская региональная благотворительная общественная организация помощи бездомным «УЛИЦА». Чем она сейчас живёт, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

На широте Мурманска начался полярный день. Теперь больше двух месяцев солнце не будет заходить за горизонт, а лишь плавно опускаться к нему и скользить вдоль всю ночь. Отметим, что продлится полярный день по 22 июля. И лишь 23 числа второго летнего месяца мурманчане смогут увидеть первый закат.

Депутаты Мурманской областной Думы занимаются не только законотворческой деятельностью, но и вопросами творчества. Здесь наградили победителей и призёров регионального историко-литературно-краеведческого конкурса «Храмы России», который в этом году посвящён 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье.

В Мурманском областном краеведческом музее открыли выставку «Арктика. От падения до взлёта». На ней представлены различные бытовые вещи, элементы одежды и макеты первого ледохода.

Присоединился ко Всероссийской акции «Ночь музеев» и музей города воинской славы. Она в Полярном прошла в десятый раз, собрав на своих площадках сотни заинтересованных жителей и гостей города. В программе мастер-классы, концертные номера, выставки и презентация книги.

Ставший уже традиционным конкурс профессионального мастерства среди сотрудников компании «Мурманэнергосбыт» состоялся в Центре опережающей профессиональной подготовки Мурманской области. На этот раз в своих знаниях и умениях соревновались электромонтёры и электрослесари.

Несмотря на тёплую погоду, в Мурманской области продолжают играть в снежки. Свой турнир по «Юкигассен» организовала компания «Норникель». Каково играть в зимние забавы в 17-градусную жару, расскажем прямо сейчас.

Прямо по курсу - белухи! Морякам атомного ледокола «Урал» удалось запечатлеть на видео этих морских обитателей. Животных они увидели в районе мыса Желания в Карском море. И судя по кадрам, ледовая обстановка здесь нелёгкая. «Ни один кит и дельфин не умеет поворачивать голову, а белухи могут: и вверх, и в бок, и вниз. А ещё у них прекрасно развита мимика. Они меняют форму акустической линзы на голове, чтобы общаться с сородичами. Но это не значит, что они не издают никаких звуков. Белухи известны как «морские канарейки». Так их прозвали за способность издавать множество звуков от хрюканья до щебетанья птиц», - написали в сообщении к видео, опубликованном в телеграм-канале сотрудники «Атомфлота».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
-Правовая консультация (18+)В чём различия трудового договора и ГПХ – объясняет юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире04:55«Одна ложь на двоих». Художественный фильм, серия 3-4 (12+)06:30«Конные забавы». Познавательная программа (12+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция в Мурманской области в апреле замедлилась-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 78 копеек, доллар теряет почти 55 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области возбуждено три уголовных дела по фактам хищения приборов учёта электроэнергии-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Мурманской области ужесточат требования к работе «наливаек» в жилых домах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика