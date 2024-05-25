Инициатива губернатора заработала, капитальный ремонт тепловых сетей стартовал на улицах Мурманска, в Заполярье пришёл полярный день – самые заметные события недели

Помощь людям без места жительства, социальная и юридическая адаптация, выдача продуктового набора – всем этим и много чем ещё занимается знакомая многим мурманчанам Мурманская региональная благотворительная общественная организация помощи бездомным «УЛИЦА». Чем она сейчас живёт, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Кристина Зайцева, медиаамбассадор арт-кластера «Тавриад.Арт» в Мурманской области; Сергей Аникиев, амбассадор арт-кластера «Тавриад.Арт» в Мурманской области; Екатерина Матвеева, государственный инспектор г. Мурманска по пожарному надзору.

Спасатели регионального МЧС в рамках учений «Баренц – 2024» отработали механизмы оперативного реагирования и взаимодействия различных структур в случае чрезвычайных ситуаций. Тренировка состоялась в акватории Баренцева моря. По её легенде, дежурным поступил тревожный сигнал с информацией, о столкновении катера с рыбаками и прогулочного судна «Заря». На место происшествия незамедлительно вылетел вертолёт МИ-8 «Северо–Западного филиала авиационно-спасательного центра МЧС России» и отправился многофункциональный буксир-спасатель. Специалисты ведомств внимательно изучили территорию, нашли условно пострадавшего человека, подняли его на борт, а затем оказали медицинскую помощь. После чего спасатели отработали действия при экологической катастрофе в случае разлива нефти

Двое северян получили по 5 тысяч рублей за информацию о пьяных за рулём Нарушители были установлены и задержаны полицейскими. Информация нашла подтверждение в ходе проверок. Решениями суда водители привлечены к соответствующей ответственности. Напомним, постановление, согласно которому граждане, сообщившие в полицию достоверную информацию о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения, могут получить денежное вознаграждение, разработано и принято по инициативе губернатора. Оно вступило в действие с февраля текущего года.

В Мурманске, благодаря привлечению средств Фонда развития территорий, продолжается капитальный ремонт тепловых сетей. 45 миллионов рублей будет потрачено в областном центре на замену труб в районе улиц Буркова и Полярные Зори. С какими временными неудобствами предстоит столкнутся жителям микрорайона и стоит ли ждать отключения горячей воды на время ремонтов, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Помощь людям без места жительства, социальная и юридическая адаптация, выдача продуктового набора – всем этим и много чем ещё занимается знакомая многим мурманчанам Мурманская региональная благотворительная общественная организация помощи бездомным «УЛИЦА». Чем она сейчас живёт, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

На широте Мурманска начался полярный день. Теперь больше двух месяцев солнце не будет заходить за горизонт, а лишь плавно опускаться к нему и скользить вдоль всю ночь. Отметим, что продлится полярный день по 22 июля. И лишь 23 числа второго летнего месяца мурманчане смогут увидеть первый закат.

Депутаты Мурманской областной Думы занимаются не только законотворческой деятельностью, но и вопросами творчества. Здесь наградили победителей и призёров регионального историко-литературно-краеведческого конкурса «Храмы России», который в этом году посвящён 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье.

В Мурманском областном краеведческом музее открыли выставку «Арктика. От падения до взлёта». На ней представлены различные бытовые вещи, элементы одежды и макеты первого ледохода.

Присоединился ко Всероссийской акции «Ночь музеев» и музей города воинской славы. Она в Полярном прошла в десятый раз, собрав на своих площадках сотни заинтересованных жителей и гостей города. В программе мастер-классы, концертные номера, выставки и презентация книги.

Ставший уже традиционным конкурс профессионального мастерства среди сотрудников компании «Мурманэнергосбыт» состоялся в Центре опережающей профессиональной подготовки Мурманской области. На этот раз в своих знаниях и умениях соревновались электромонтёры и электрослесари.

Несмотря на тёплую погоду, в Мурманской области продолжают играть в снежки. Свой турнир по «Юкигассен» организовала компания «Норникель». Каково играть в зимние забавы в 17-градусную жару, расскажем прямо сейчас.

Прямо по курсу - белухи! Морякам атомного ледокола «Урал» удалось запечатлеть на видео этих морских обитателей. Животных они увидели в районе мыса Желания в Карском море. И судя по кадрам, ледовая обстановка здесь нелёгкая. «Ни один кит и дельфин не умеет поворачивать голову, а белухи могут: и вверх, и в бок, и вниз. А ещё у них прекрасно развита мимика. Они меняют форму акустической линзы на голове, чтобы общаться с сородичами. Но это не значит, что они не издают никаких звуков. Белухи известны как «морские канарейки». Так их прозвали за способность издавать множество звуков от хрюканья до щебетанья птиц», - написали в сообщении к видео, опубликованном в телеграм-канале сотрудники «Атомфлота».