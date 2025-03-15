Инициатива недели: Госдума хочет запретить рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания

Госдума хочет запретить рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение. По мнению некоторых депутатов, эти практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и порой их используют мошенники.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Константин Пашенин, начальник отделения воспитательной работы ГУ МЧС России по Мурманской области, и Анастасия Дейкова, старший инспектор отдела кадров ГУ МЧС России по Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Впервые в Мурманске собрались представители контрольно-счётных органов со всей России. Именно наш город стал площадкой для масштабного заседания президиума КСП.

В преддверии Международного дня защиты прав потребителя в Управлении Роспотребнадзора подвели итоги деятельности за 2024 год.

Недавно в России отметили неофициальный День слесаря, а впереди ещё один повод поздравить представителей этой профессии с Днём работника жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас в российском справочнике работ можно найти более 70 специализаций слесарей. Какие из них обеспечивают теплом и горячей водой дома северян журналисты «Арктик-ТВ» узнали, отправившись на котельную «Мурманэнергосбыт» в Колу.

В IT-клубе продолжается финальный этап межрегионального хакатона «3D-артист» по разработке VR-приложений и 3D-моделированию. И пока у школьников кипит работа над проектами, педагоги тоже стараются не отставать и обучаются покорять виртуальные миры.

50% жителей Мурманска пользуются нейросетями. Такие данные получены во время опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob». В нём приняли участие представители экономически активного населения. Чаще всего мурманчане используют искусственный интеллект для личных целей. Так ответили 33% опрошенных. 20% к его помощи прибегают в работе, а 18% — для учёбы. Оказывается, мужчины применяют ИИ чаще женщин, причём преимущественно для личных и учебных задач, тогда как девушки делают это в профессиональной деятельности. 65% северян, работающих с нейросетями – это люди до 35 лет. Ещё один интересный момент: чем выше доход, тем активнее мурманчане используют нейросети: 53% опрошенных - люди с зарплатой от 100 тысяч рублей.

«Цветы для мам героев» – весенняя акция в Мурманской области охватила сотни жительниц Мурманской области, чьи сыновья стали участникам специальной военной операции. К сожалению, многие из них уже никогда не смогут обнять своих матерей.

День работника уголовно-исполнительной системы России отметили в УФСИН региона.

Сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков предотвратили реализацию крупной партии запрещённых веществ в Заполярье. При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в Мурманске задержали местного жителя 1984 года рождения. При обыске в его гараже полицейские обнаружили более 60 свертков с неизвестным веществом. Экспертиза подтвердила, что это героин, метадон, марихуана и мефедрон. По версии следствия, подозреваемый планировал продавать запрещённые препараты на территории региона. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции в Мончегорске задержали водителя в состоянии наркотического опьянения. Алкотестер не показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, поэтому полицейские предложили автолюбителю проехать в медучреждение для более тщательного обследования. Пока мужчина сдавал анализы, которые показали наличие наркотических веществ в крови, полицейские пробили нарушителя по базе данных, откуда и узнали, что он уже дважды привлекался к ответственности и уже лишён водительских прав суммарно более чем на 5 лет. Полицейские возбудили уголовное дело, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Каждый второй водитель нарушает правила дорожного движения, каждое пятое несоблюдение ПДД связано с выездом на встречную полосу. Около трети всех аварий в России происходят именно из-за этого. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с командой «Арктик-ТВ» вышли в патруль по встречной полосе.

Остановку общественного транспорта на площади Пять Углов в Мурманске временно переносят на новое место. Но, как известно, всё новое — это хорошо забытое старое. Спустя много лет комплекс вновь будет расположен у 80-го дома по проспекту Ленина. Мы решили поинтересоваться у мурманчан, удобно ли им будет здесь дожидаться своего транспорта?

Госдума хочет запретить рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение. По мнению некоторых депутатов, эти практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и порой их используют мошенники. Поэтому цель авторов проекта — защитить людей от психологического и финансового вреда. Мы решили поинтересоваться у мурманчан, обращались ли они к таким специалистам и как относятся к инициативе депутатов.

Пока взрослые кричат, что молодежь совсем перестала читать, дети доказывают обратное. В Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» ежегодно участвуют тысячи молодых любителей прозы. И Мурманская область не остаётся в стороне. Только в этом году в муниципальном этапе приняли участие 40 школьников.

Сотрудники Лапландского заповедника во время патрулирования территории регулярно встречают её обитателей. Некоторых животных даже удаётся запечатлеть на камеру. Например, во время одного из объездов в заповеднике встретили стадо оленей. Специалисты называют его небольшим, всего около дюжины особей. Но даже такую встречу можно назвать редкой. А вот глухари надзору попадаются заметно чаще, недавно сотрудники уже выкладывали потрясающее видео с красавцем самцом на дереве. В этот раз птицы красоваться явно не хотели и пытались скрыться в лесной чаще.