«Инициативы двора», или Как желание сделать территорию около своего дома ярче и прекраснее воплощается в Снежногорске

С приходом северного лета всё чаще на газонах и клумбах во дворах многоэтажек распускаются цветы всевозможных сортов. В ЗАТО Александровск много лет над созданием клумб и газонов под окнами трудятся заинтересованные в прекрасном жители.

Лилии, ромашки, тюльпаны, маки и даже клёны с картошкой на северных клумбах чувствуют себя вполне неплохо, уверяют жительницы Снежногорска, под окнами которых уже много лет к лету зацветают настоящие сады. Привозят в палисадники семена и саженцы со всех уголков России, эксперименты чаще удаются.

Любовь Ширяева, Ванда Чичковская, жительницы г. Снежногорска: «Высаживаем и надеемся. А они приживаются, радуют нас. Акация у нас тоже есть».

За 15 лет такого летнего садоводства приходилось защищать зелёные участки и от несносных голубей, норовящих выклевать едва высаженные семена, и от собак, вытаптывающих цветы, и от рвущих молодые бутоны шаловливых детей. Благодаря цветоводам-любителям Любови Михайловне, Ванде Викторовне и 80-летней Марии Морозовой вокруг клумб появились ограждения. «Повоевать» пришлось и с автолюбителями, но всё это было не напрасно.

Любовь Ширяева, Ванда Чичковская, жительницы г. Снежногорска: «В основном, люди идут и спасибо говорят, что так красиво у нас. Благодарят люди».

Впрочем, садоводы с улицы Октябрьской нежадные, с удовольствием поделятся рассадой с любым желающим. Условие лишь одно: доказать, что намерения благие, и цветам обеспечат должный уход.

- Потому что иногда берут и непонятно, куда сажают. А если я вижу, что там действительно красиво, человек будет за этим ухаживать – приходите, поделюсь.

Цветущие клумбы радуют жителей и Гаджиево, и Полярного, а посодействовать в облагораживании и озеленении дворовой территории теперь может и общественный проект, благодаря которому на работы некапитального характера можно получить до двухсот тысяч рублей.

Ольга Гарагуля, жительница г. Полярного: «Я обратилась к жителям нашего дома, а они у нас очень активные - выходили вместе на субботник. Мы собрали подписи, теперь будем надеется, что войдём в число участников программы «Инициативы двора».

В прошлом году на «Красном Горне» утеплили и обновили фасад, теперь хочется придать месту, где, кстати, довольно часто гуляют полярнинцы, яркости и настроения.

Ольга Гарагуля, жительница г. Полярного: «Не все жители относятся с любовью к городу: вот уже наехали машиной на газон, который мы посеяли. Поэтому хочется, чтобы установили ограждения и вместо колес поставили красивые вазоны».

Потратить средства, если проект жильцов станет победителем отбора «Инициативы двора», можно и на другие цели. Например, на установку лавочек и урн, обустройство ящиков для обмена книгами, покраску элементов, установленных детских или спортивных площадок, замену дверей в подъезде, элементов освещения и почтовых ящиков, утилизацию покрышек и многое другое.

Совсем скоро стартует приём заявок в рамках летнего этапа: представить свой проект можно будет с 15 июля по 30 августа.