Инициативы граждан – в ТОСы

Вопрос развития территориального общественного самоуправления обсудили парламентарии на заседании профильного комитета областной думы.

ТОС - это объединение инициативных граждан. Они могут решать широкий круг вопросов, направленных на улучшение качества жизни. Участники могут создавать проекты и программы развития соответствующей территории, принимать решения о благоустройстве дворовых площадок, о ремонте дорог и тротуаров, защите экологии и объектов культурного наследия. Пока в регионе зарегистрировано только одно территориальное общество самоуправления.

«У нас это направление развивается в Кировске и Апатитах, - отмечает Владимир Мищенко, председатель комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. - Мы изучали эту проблематику по другим регионам, она развита в 81 регионе, где активно работают ТОСы. У нас с приходом нового губернатора это направление тоже стало развиваться».