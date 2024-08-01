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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.24 19:30

Инклюзивную экспедицию провели в Мурманске

Группа туристов прогуливалась в ветреный день по достопримечательностям Мурманска. Они так бы и остались незамеченными, если бы не одна особенность, половина из них – это незрячие и плохо видящие люди.

Такое путешествие для многих из них не первое, так что пасмурной погодой компанию не напугать, прошлая поездка и вовсе состоялась зимой, однако тогда туристы так и не смогли побывать в знаменитой Териберке. Гости столкнулись с типичной проблемой, из-за метели в село закрыли дорогу. Тогда группа решила приехать в летнее время.

Ольга, турист из Санкт-Петербурга: «Просто хотелось ещё посмотреть. Мы не всё успели, мы хотели ещё много чего. А так жалко, что не всё успели, потому что был снег, эти все дорожные истории. Поэтому куда-то не попали, пришлось менять планы. Говорят же, что, если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда, поэтому, наверное, он сюда всё-таки чем-то тянет».

Экспедицию для незрячих людей в столицу Арктики организовал проект «Видимо-невидимо». У руководителей Анны и Вячеслава удивительная история. Женщина, помимо организации туристических вылазок, преподаёт в школе патриотическое воспитание, а ещё именно её голос можно услышать в тифлокомментариях – описании для незрячих в проекте «Прикосновение к Арктике». А Вячеслав, будучи слабовидящим, работает специалистом по социальной работе в Центре медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению. Супруги считают направление инклюзивного туризма незаслуженно обделенным и стараются исправить ситуацию и в родном Санкт-Петербурге, и во всей России.

Анна Богдан, руководитель проекта «Видимо-невидимо»: «У меня есть необходимый навык и опыт. С одной стороны, навык гида-экскурсовода, а с другой стороны – навык тифлокомментирования. Это то, что людям незрячим нужно даже больше, порой, чем какой-то тактильный осмотр. И, как оказалось, таких специалистов даже в нашем Санкт-Петербурге не так и много, которые именно ведут город».

В Мурманске таких специалистов пока тоже нет. Однако, посетив иммерсивную экскурсию «Шагай и слушай», петербуржцы остались под впечатлением. Аудиоэкскурсия оказалась гостям в приятную новинку, ведь такой формат позволяет полностью окунуться в историю и атмосферу города.

«Шагай и слушай» – это культурно-познавательное путешествие в историю военного Мурманска. Впереди у гостей города обширная программа: в планах посетить самые известные туристические места Заполярья.

Анна Богдан, руководитель проекта «Видимо-невидимо»: «Мы завтра едем в Териберку. У нас будет выход в море в поисках китов. Мы надеемся их увидеть. Кстати говоря, слово увидеть незрячие используют повсеместно. В этом нет ничего такого неправильного, это абсолютно корректно, их даже больше обидит, если мы запнёмся и будем делать через паузу какие-то попытки подобрать другое слово. То есть, если мы идём в море, то мы все вместе, в количестве наших 13 человек мы пытаемся увидеть китов».

Особое внимание в путешествии, конечно, уделяется комфорту туристов. Всего в группе шесть человек с инвалидностью по зрению и семь сопровождающих. Кстати, в числе последних – двое подростков, самому юному волонтёру Рите всего 12 лет. Организаторы уверены, что привлечение подростков и их родителей к такому важному проекту не только сплачивает разные поколения, но и учит молодёжь коммуникации с имеющими ограничения по здоровью людьми.

Анна Богдан, руководитель проекта «Видимо-невидимо»: «Наши современные подростки – это завтрашние взрослые. Если они сейчас, в своём возрасте, уже этот барьер психологический преодолеют и будут спокойно общаться с людьми, которые не видят, то во взрослом возрасте для них не будет никакой проблемы стать теми, кто, возможно, будет коллегами с незрячими людьми. Потому что занятость среди незрячих – это тоже очень большая проблема».

Для России территория инклюзивных городских экскурсий – пока неизведанная территория. Однако, по поручению президента изменения в этом направлении уже происходят, а значит, скоро таких туристов станет больше не только в Мурманской области, но и во всей России.

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