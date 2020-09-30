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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.20 19:30

Инновации в школьной среде, или Где вырастить инженера

Вместе с «Точками роста» в Мурманской области открыли 10 «КвантоЛабов». Один из них - на 10-ом  судоремонтном заводе ЗАТО Александровск.

Мама Маргариты Дьячковой, участницы «КвантоЛаба» в большом ЗАТО,  работает на 10-ом судоремонтном заводе инженером. Благодаря возможности попробовать силы в новом детском мини-технопарке у Риты появилось желание пойти по стопам родителя.

Маргарита Дьячкова, ученица школы №2, г. Полярный: «Я мечтаю построить проект пассажирского судна, инновационного».

Особенно заинтересовали будущего инженера принцип работы 3Д-принтера и основы проектирования.

Увидел будущее в этих технологиях и Матвей – ещё один, возможно, будущий технический специалист.

Матвей Самарин, ученик школы №2, г. Полярный: «Было много разных мыслей, например, пойти в силовые структуры. Сейчас больше склоняюсь к профессии инженера».

Именно в этом и заключается одна из основных задач технопарков – профориентационная работа.

Сергей Кулаков, директор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: «Ребята должны выполнять производственные кейсы. А работа в производственных кейсах даёт им шанс поучаствовать в различных олимпиадах международного уровня, показать себя, набрать баллов, удачно поступить и вернуться обратно работать на предприятие. Вот такая задача у «Лапландии».

Всего на этой неделе свою деятельность начали 10 «КвантоЛабов» по всей области. На них было выделено порядка 50 миллионов рублей, которые муниципалитеты получили для установки современное оборудования по направлениям Хайтек, промдизайн, промробототехника. Обязательным условием было - найти помещение и произвести там ремонт.

Сергей Кулаков, директор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: «Важно, чтобы в «КвантоЛабе» осуществлялся образовательный процесс и  обязательно участвовал в нём стратегический, индустриальный партнёр. У вас он очень яркий, замечательный».

Набор в группы «КвантоЛаба» сейчас продолжается. Здесь рады и  школьникам,  и студентам колледжей. «Лапландия» надеется на расширение проекта, в следующем году намечено открытие ещё нескольких лабораторий.

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