Инновационную технологию Галины Калашниковой отметили в ЮНЕСКО

Сотрудник Кольского научного центра РАН Галина Калашникова вошла в число семи лучших молодых учёных-химиков мира, получив грант ЮНЕСКО на исследования в области защиты окружающей среды и здоровья людей путём применения зелёных инновационных технологий.

Награждение состоялось в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Всего на победу в престижном международном конкурсе претендовали 114 учёных из 43 стран мира, чьи работы дошли до финального отбора Международного научного жюри.

Инновационная технология Галины Калашниковой позволит получать из отходов производства металлургических и перерабатывающих предприятий уникальные материалы, используемые для создания литиевых батарей, разделения газов для промышленности и медицины, а также для поглощения токсичных и опасных для здоровья веществ.

Напомним, грантовая программа ЮНЕСКО была запущена в 2014 году.