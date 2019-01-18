Инновационные методы укрепления здоровья используют в детском саду

Глава муниципального образования город Мурманск и депутаты городского Совета посетили урок физкультуры в детском саду № 46 в районе Росляково. Инновационные методы укрепления здоровья, которые применяют в этом дошкольном учреждении, приятно удивили народных избранников.

Период выхода из полярной ночи на Севере обоснованно считается одним из самых сложных. Солнце только-только начинает появляться над горизонтом после сорокадневного отсутствия. За это время иммунитет у жителей Заполярья успел ослабнуть, а организм устать. Особенно межсезонным стрессам подвержены дети. Чтобы малыши росли здоровыми, в детских садах ежегодно проводится оздоровительная кампания. Особое место в работе по укреплению иммунитета юных северян занимает физкультура на улице, в садике № 46 это скандинавская ходьба - инновационная методика для этой возрастной группы.

- При этом развивается навык ходьбы, - говорит Ирина Матвеева, заведующая МБДОУ г.Мурманска № 46. - Детки учатся правильно ходить. Работа ведётся в несколько этапов, сначала педагог - инструктор по физической культуре показывает детям движения, а ребята уже пытаются их повторятся такие активные занятия, которые помогают развить у них новые навыки движения руками и ногами. Это развивает выносливость, силу, ловкость, укрепляет мышцы, способствует сохранению и укреплению здоровья детей.

Помимо занятий на улице педагоги детского сада обучают детей дыхательной гимнастике. Это так же помогает ребятам взбодриться и согреться, а в будущем эти навыки пригодятся им, чтобы успокаиваться и лучше концентрироваться во время занятий в школе.

После прогулки на свежем воздухе воспитанники детского сада показали депутатам городского Совета фрагмент из новогодней сценки.

- Приятно, что мы увидели систему работы в этом детском саду с детьми, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Сегодня нам было важно посмотреть, как решается вопрос охраны здоровья в конкретном дошкольном учреждении.

Тамара Прямикова отметила: и по обстановке, и по настроению воспитанников чувствуется, что этот детский сад - одна большая семья, здесь о ребятах действительно заботиться с любовью. А когда малыши подрастут, то смогут передать эти чувства следующему поколению мурманчан.