Инновационные ткани, яркие коллекции и любимые бренды - в Мончегорске и Кандалакше

Последние дни в этих городах Заполярья работает выставка скандинавских брендов верхней одежды.

Одежда из Скандинавии пользуется большой популярностью среди жителей нашей страны, однако, многие магазины её реализующие, вынуждены закрываться из-за прекращения поставок и введения ряда санкций против России. Среди таких, например, и московский магазин «Мода Скандинавии», остатки из которого продают на выставках в нашем регионе.

Павел, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Ситуация на рынке может измениться в любую минуту. Те товары, которые сегодня доступны, завтра могут стать дефицитом или подорожать. Особенно вещи такого качества.

Дарина, менеджер компании «Орсо Групп»: «Сейчас большой популярностью пользуются парки на шкуре волка, кролика, а также чернобурки. Данная модель идёт полностью на шкуре чернобурки. Она отстегивается - эту парку можно носить как в облегченном варианте, так и утеплённом. Отстёгиваете, можно стирать, сверху мембрана - она непромокаемая, непродуваемая, а самое главное, дышащая».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, я очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Они тёплые, красивые и удобные. Всё очень хорошо».

Только по 2 февраля включительно выставка скандинавских брендов будет работать с 10.00 до 21часа в Мончегорске на улице Кондрикова, 16 (слева от касс магазина «Пятёрочка») и с 10.00 до 20 часов в Кандалакше на Первомайской улице, 31 (гостиница «Беломорье», ориентир - воздушные шары).

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