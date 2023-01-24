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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.23 19:30

Инновационный центр Олимпийского комитета России впервые приступил к серьёзному тестированию заполярных спортсменов

Путь спортсмена может быть непростым и тернистым. Ежедневные тренировки, суровый режим, ограничения в питании и самодисциплина. Всё это для того, чтобы достичь поставленных целей. Сегодня заполярные спортсмены могут лучше узнать о возможностях своего тела. Инновационный центр Олимпийского комитета России приехал в Мурманск.

В период всевозможных ограничений для наших спортсменов важно поддерживать и даже повышать уровень физической подготовки. Ещё в сентябре прошлого года министр спорта Мурманской области Светлана Наумова подписала соглашение о сотрудничестве с Инновационным центром Олимпийского комитета России, который тестирует спортсменов. Наш регион стал первым в стране, подписавшим такой документ. А теперь в столице Заполярья мы встречаем мобильную лабораторию из Москвы, которая позволит определить аэробную и скоростно-силовую форму атлетов.

Александр Грушин, генеральный директор Инновационного центра Олимпийского комитета России, заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам: «Уровень подготовленности спортсменов тренеры определяют по своей интуиции, по каким-то тестам. Научно-методического обеспечения у вас не существовало. В данной ситуации предоставляется возможность определить не только уровень подготовленности спортсменов, но и на фоне снятых показателей определить работу тренерского состава».

Александр Алексеевич всей душой радеет о Мурманской области, ведь именно здесь он родился и вырос. Тесты были подобраны также исходя из особенностей климатической зоны нашего региона.

Александр Грушин, генеральный директор Инновационного центра Олимпийского комитета России, заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам: «По содержанию кислорода в воздухе Мурманск примерно находится на уровне 800-900 метров над уровнем моря, поэтому мы впервые привезли гипоксикаторы, которые будут определять  некоторые показатели, связанные с гипоксической восприимчивостью, гипоксической переносимостью, которые в дальнейшем могут быть использованы для более  эффективного построения процесса».

Комплексное обследование уже стартовало и завершится 27 января, но участие в нём смогут принять не все, а лишь спортсмены, показавшие высокие результаты на соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам и лёгкой атлетике.

Александр Зубко, директор Центра спортивной подготовки: «Мы рассматривали, что к ним присоединяться спортсмены по конькобежному спорту, но, к сожалению, у них сейчас очень насыщенный сезон и у нас пока не получилось привлечь их к такому тестированию. Но это можно сказать только первый этап работы, мы очень хотим, чтобы примерно через полгода тестирование этих спортсменов повторилось, чтобы посмотреть какие результаты, что получилось сделать, как тренеры используют данные. Чтобы с комфортом проводить исследования, в день принимают около 10 человек».

Полина Арефьева, специалист НМО спортивной подготовки Инновационного центра Олимпийского комитета России: «У нас тут представлен целый блок тестов. Это блок по психофизиологии, по устойчивости к гипоксии, по морфологии спортсмена, это скоростные, скоростно-силовые тесты и тест на выносливость - самый последний. По такой батарее тестов тренер получает достаточно большую информацию, достаточно много различных показателей и он может уже смотреть, как скорректировать тренировочный план, в какую сторону двигаться, где что-то добавить, где, наоборот, смягчить нагрузку».

Для спортсменов, которые полностью просвещают себя любимому делу и нацелены на высокие результаты, такие познания своего тела необходимы, отмечают эксперты.

Алиса Зинина, спортсменка: «Это помогает получить большую картину о состоянии своего организма, свою подготовленность к соревнованиям. Посетила уже много тренажёров: где-то легко, где-то сложно, а в принципе, нормально».

Специалисты Инновационного центра планируют вернуться в Мурманскую область через полгода, чтобы проверить эффективность проделанной работы тренерского штаба.

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