Иностранцы, работающие в Заполярье, не являются на рынке труда конкурентами северянам

В правительстве региона на заседании межведомственной комиссии обсудили использование и привлечение иностранной рабочей силы на территории Мурманской области.

По состоянию на 1 ноября 2020 года в регионе к трудовой деятельности привлечено более 9 тысяч иностранных граждан. Большинство из них работают на основании патента и Соглашения стран о Евразийском экономическом союзе. Специалисты привлекаются в основном для реализации крупных инвестиционных строительных проектов, а также для работы в обрабатывающей промышленности.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Если очинивать долю работников для нашего региона, то это не более 2,5 процента и они не оказывают негативного влияния на рынок труда в нашем регионе».