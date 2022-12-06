Иностранным кораблям и судам прописали правила захода во внутренние морские воды в акватории Северного морского пути

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовой режим захода иностранных военных кораблей и других государственных судов во внутренние морские воды, на Северный морской путь.

Иностранные военные корабли и другие государственные суда смогут заходить во внутренние морские воды в акватории Северного морского пути без цели захода в порт, военно-морскую базу или пункт базирования военных кораблей по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода.

При этом нужно будет соблюдать установленный маршрут и ряд предусмотренных разрешением условий, в том числе об обязательной лоцманской проводке. Также иностранные суда должны соблюдать законодательство, в частности по сохранению водных биоресурсов.

Во внутренних водах страны на Севморпути может находиться не более одного иностранного военного корабля или другого государственного судна