«Insight People» проводит самый масштабный форум блогеров в Санкт-Петербурге

На нём Мурманскую область представят и местные звезды соцсетей.

800 инфлюенсеров из 68 регионов страны соберутся на одной площадке и обсудят тренды медиасферы и перспективы профессии блогера. Встреча приурочена ко Дню российского студенчества и станет отправной точкой фестиваля «СтудФест». Мурманскую область на большом событии представят 8 популярных блогеров из 29 резидентов. Они расскажут о себе и познакомятся с кинодеятелями, крупными продюсерами и звездами шоу-бизнеса.

Александра Колпакова, региональный руководитель мурманской студии блогеров: «Форум уже проходит во второй раз. Первый был в сентябре. Едут самые активные, талантливые и замечательные».