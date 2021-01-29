Инспекторы Центра ГИМС провели профилактический рейд на Имандре, Лумболке и Монче-губе

Устойчивые низкие температуры, установившиеся в регионе, сформировали на водоёмах довольно толстый лед, который выдерживает не только вес человека, но и транспортных средств. Но холодная погода не повод забывать о безопасности, ведь вероятность провалиться в воду, занимаясь рыбалкой или просто пересекая озера, хоть и незначительная, но сохранится.

Инспекторы ГИМС МЧС России выходят на профилактические рейды и в это время года. Маршрут проверки спасатели выбирают не случайно – проходят излюбленные места рыбаков, рядом с палатки и переносными домиками, которые установлены прямо на замерзшей поверхности водоёмов. Инспекторы напоминают любителям подледного лова простые правила безопасности.