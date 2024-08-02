Морские прогулки уже стали визитной карточкой Арктического туризма. Для того, чтобы порыбачить или увидеть китов в регион приезжают тысячи гостей.

Вот только не нужно забывать, что вода – это зона повышенной опасности и нужно соблюдать все правила безопасности.

Инспекторы центра ГИМС провели рейд по Кольскому заливу, чтобы проверить судоводителей.

Наиболее частое нарушение - пренебрежение спасательными средствами, отсутствие наблюдения за гидрометеообстановкой.

Перед выходом на водном транспорте необходимо заранее проверить прогноз погоды и высоту волн на местности, поставить в известность своих близких и уведомить государственные органы, проверить судно на исправность и обеспечить его спасательными жилетами, сигнальными ракетами, фонариком, аптечкой, системой связи и ремонтным комплектом.

И разумеется, вставать за штурвал только в трезвом состоянии.

Светлана Корнилова, государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области: «За 2023 год на водоёмах Мурманской области зарегистрировано шесть происшествий, за начало 2024 года таких происшествий уже пять. Судоводителей маломерных судов, на которых установлен мотор с мощностью более десяти лошадиных сил, должны иметь права на право управления маломерным судном и менять их раз в десять лет».