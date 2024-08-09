Инспекторы центра ГИМС проводят в регионе профилактические занятия, направленные на обучение детей и взрослых основам безопасности на водоёмах

В одном из таких мероприятий приняли участие дети из оздоровительного лагеря в Мурманске, где состоялся открытый урок.

Под руководством опытного инструктора и волонтёров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям участники погрузились в мир, где знания могут стать ключом к спасению жизни.

Как пользоваться спасательным кругом? Как правильно оказать помощь тонущему? Все эти вопросы обрели смысл в рамках живого общения и практических занятий.