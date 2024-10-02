Инспекторы ГИБДД столицы Заполярья провели рейд по городским автопарковкам

Лето закончилось, а вместе с ним заканчиваются и отпуска автолюбителей. Свободных мест на дорогах и парковках стало меньше, а поэтому мурманчане чаще паркуют свои машины, где удобно, а не там, где положено. В связи с этим инспекторы ГИБДД столицы Заполярья устроили рейд по городским парковкам.

По меньшей мере 10 нарушителей правил остановки и стоянки выявили во время рейда сотрудники Госавтоинспекции в этот раз. Проспект Ленина, 43, куда приехали полицейские. Это офисное здание, здесь паркуются как сотрудники, так и посетители. Часто автомобили буквально бросают на проезжей части, оно и понятно, люди торопятся, а теперь за такую спешку получат штрафы.

Артем Мишко, командир 1 взвода ДПС Госавтоинспекции города Мурманска: «На данном участке дороги, а именно на проспекте Ленина, 43, необходимо парковать транспортные средства параллельно краю проезжей части. Хоть здесь и есть парковочный карман, который позволяет парковать их ёлочкой, перпендикулярно, но всё равно информационной таблички нет, что можно парковать каким-либо другим способом, значит, должны в соответствии с правилами дорожного движения парковаться к краю проезжей части».

Однако, не все автомобилисты отделались только штрафом. Так, неправильно припаркованный «Хендай» забрали на штрафстоянку. Ещё одна девушка, чей автомобиль уже стоял на эвакуаторе, смогла вернуть свой «Чери» сразу.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГАИ УМВД России по г. Мурманску: «Только за первые 30 минут работы в отношении трёх автовладельцев автоинспекторами вынесено три постановления по ч. 4 ст.12.16 КоАпРФ. Также одно транспортное средство эвакуировано на специализированную стоянку. В отношении автовладельца наложен административный штраф. Стоит отметить, что за деваять месяцев 2024 года инспекторами ДПС в областном центре задержано и помещено на специализированную стоянку 334 транспортных средства».

Сотрудники Госавтоинспекции часто проводят такие рейды и отмечают, что мурманские автомобилисты стали осознаннее подходить к вопросу парковки.