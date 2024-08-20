Инспекторы областного центра ГИМС вышли в рейд по Кольскому заливу

Специалисты проверили водителей маломерных судов на соблюдение правил безопасности на воде и наличие необходимых документов.

Капитаны должны иметь при себе: удостоверение на право управления; судовой билет с отметкой о прохождении освидетельствования или его копию, заверенную в установленном порядке; плавсредство должно быть укомплектовано спасательными жилетами, сигнальными ракетами, фонариком, аптечкой, системой связи и ремонтным комплектом.

За нарушение правил пользования маломерными судами предусмотрена административная ответственность, штрафы за различные нарушения могут достигать нескольких десятков тысяч рублей, а в особых случаях водителя могут лишить прав на срок до двух лет.