Инструктора-проводника для любого похода теперь можно найти при помощи Единого федерального реестра

Новые правила касаются альпинистского, горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного видов туризма.

Узнать зарегистрирован ваш проводник или нет, можно на сайте Минэкономразвития или по нагрудному знаку экскурсовода с qr-кодом.

Отсканировав его, можно прочитать, какой вид туристических услуг может оказывать ваш гид, а также увидеть все пройденные им маршруты.