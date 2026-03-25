Интеллектуальную игру «1418» провели в Мурманске

Молодые люди из 64 образовательных площадок приняли участие в мозговом штурме, главная цель которого – историческое просвещение.

Столица Заполярья стала местом проведения игры на 13 площадках. Одна из них расположилась в Мурманском колледже экономики и информационных технологий, студенты которого четвертый год принимают участие в событии.

Наталья Михеева, заместитель директора Мурманского колледжа экономики информационных технологий: «Эта игра имеет большое значение для патриотического воспитания молодёжи, так как не все факты ребята изучают на уроках истории. Данные проекты позволяют ребятам расширить кругозор и найти ответы на те вопросы, которые они не знали. То есть, это даёт возможность расширить кругозор ребят и помнить, чтить историю своих предков, своей страны».

Один из участников интеллектуальной игры первокурсник Никита Лебедь приехал в Мурманск из Вологды. Помимо учебы студент активно участвует в интеллектуальных состязаниях, например, он принимал участие в акции «Диктант Победы». История – тема для него близкая и интересная.

Никита Лебедь, студент-первокурсник Мурманского колледжа экономики и информационных технологий: «Мой прадед участвовал в Великой Отечественной войне. Я считаю то, что всей молодёжи, всем россиянам нужно знать историю, чтить память и подвиги своих предков».

Работа по патриотическому воспитанию в Мурманской области ведётся постоянно. В этом году, объявленном президентом Годом единства народов России, интеллектуальная игра посвящена теме исторического единства.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память»: «И хотелось бы вспомнить слова Николая Владимировича Колычева, который сказал: «Если в людях память умирает, умирает совесть вслед за ней. Потеряв свою родную память, нам придётся жить по лжи чужой».

Игра «1418» — часть подготовки к «Диктанту Победы». В 2025 году проект объединил более 80 тысяч участников из 60 стран, став одной из самых массовых исторических онлайн-игр в мире.