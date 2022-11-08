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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.22 19:30

Интенсивные каникулы: в Гаджиево завершился творческий лагерь для сложных подростков

Каждое утро здесь начинается с танцевальной зарядки. Так разум и тело приходят в себя, стряхивая остатки сна. И вот уже три десятка подростков Гаджиева готовы к «Творческой смене». Это неслучайные ребята, а те, кто столкнулся с проблемами дома, в школе, в уличной среде...

В лагере школьников так не делят, их учат быть добрее и позитивнее, искать компромиссы и выходы из любых конфликтов и спорных вопросов. Например, старшеклассница Лиза разработала свою методику отношения к буллингу. Такой уникальный подход поможет многим ребятам справиться с агрессией, считает девушка.

Елизавета Полякова, участница лагеря, г. Гаджиево: «Если начинают травить в школе, надо просто не обращать на это внимания. Некоторые люди пытаются поднять себе самооценку за счёт унижения других. Это уже проверено! Я не обращаю внимания, я хожу с хорошим настроением, улыбаюсь, всех приветствую – и этим повышаю настроение и другим».

А как быть, например, с неуверенностью, страхом или болью, которые зачастую толкают детей на совершение необдуманных поступков? На этот случай сотрудники Центра творчества и досуга разработали целый комплекс мероприятий. Он подразумевает каникулярную работу с трудными подростками в среде, где их примут такими, какие они есть. Такой полезный досуг, уверена Виктория Терей, поможет ребятам реализоваться правильно, с пользой для себя и целого мира.

Виктория Терей, заведующая сектором Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Ребят учим, показываем, что есть творческий мир, в котором они могут найти себя. Они могут и петь, и танцевать, и заниматься волонтёрской деятельностью… Мы хотим, чтобы после проекта они остались с нами – участвовали в наших проектах, стали волонтёрами. Возможно, что кто-то найдёт себя в театральном кружке, кто-то в вокальном. Это всё для них, мы рады, что взялись этот проект».

Каждый день экскурсии, конкурсы, игры, флешмобы – скучать просто некогда. А сегодня, к сожалению, у всех участников проекта день заключительный, но, пожалуй, самый насыщенный. Для «Творческой смены» работают сразу несколько мастер-классов от кураторов и педагогов по рукоделию, актёрскому мастерству и вокалу.

Юлия Кашина, методист Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Они очень это ценят – это отношение, как ко взрослым. Мы пристально следим за тем, чтобы они достойно себя вели, но тепло души им дарим и стараемся наравне общаться».

Неоценимую грантовую поддержку на реализацию проекта специалистам Центра творчества и досуга города-подводников предоставил комитет молодёжной политики Мурманской области.  А волонтёры оказали неоценимую помощь в проведении самого лагеря-интенсива. Это такие же школьники, которые собственным примером вовлекали в деятельность сверстников, помогали им раскрепоститься и самовыражаться.  

Екатерина Кривова, волонтёр любительского объединения «Знаки», г. Гаджиево: «Мне понравились все ребята. Первый день прошёл сумбурно, но мне нравится, что они все сплотились, поняли, как работать в команде. Именно для этого мы всё и делаем, чтобы у них появились новые друзья, они нашли круг общения, с которым им будет комфортно дальше».

Результатов долго ждать не пришлось, признались организаторы проекта.

Юлия Кашина, методист Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Они стали друг друга слушать. Они стали слышать! Очень изменились за такой промежуток времени, а мы очень этим гордимся».

Итогом смены стало разработанное и проведённое ребятами анимированное представление для детей города. Успех лагеря-интенсива специалисты надеются повторить уже в следующие каникулы.

 

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