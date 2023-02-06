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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.23 19:30

Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!

Такое событие для нас впервые. Гости смогут пройти инопланетную экскурсию, а также примут участие в физических и химических опытах. Посетить столь необычное развлечение можно до 26 февраля в торговом центре «Плазма».

«Корпорация инопланетян» существует с 2018 года. Шоу-выставка из Казани, гастролируя, посетила много городов России, наконец приехала и в столицу Заполярья.

Как говорят организаторы выставки, «Корпорация инопланетян» – это не только про развлечения, но ещё и про науку. На экскурсии и взрослые, и дети смогут увидеть много необычного, а также принять участие в физических и химических опытах.

Алия Латипова, ведущая интерактивной развлекательной шоу-выставки «Корпорация инопланетян»: «Экскурсия по «инопланетным» объектам, во время которой вам расскажут про каждого из наших пришельцев. А у них свои истории: как он был найден, где был найден. Это очень интересно. И опыты - опыты с электричеством. Катушки Тесла у нас установлены. Химические опыты – поджог руки, облака. Взрываем водородные бомбы».

В общем, активностей на любой вкус и цвет! В лаборатории можно даже послушать звуки движения планет. А в другой части зала можно поиграть в зоне виртуальной реальности – развлечение не только для детей, но и для взрослых.

Алия Латипова, ведущая интерактивной развлекательной шоу-выставки «Корпорация инопланетян»: «У нас есть два уникальных мастер-класса, на которых дети могут похимичить и вырастить «инопланетную» бактерию или же примерить на себя роль врача и спасти пришельца».

Спасение пришельца – дело и правда, важное. Вдруг, именно во время этого процесса у ребёнка откроются яркие способности врача.

Увидеть, послушать и сфотографироваться – о таком можно только мечтать!

- Да, мне здесь всё нравится, можно почувствовать, что ты и правда попал в космос и увидел настоящих «инопланетян».

- Экскурсия мне очень понравилась, потому что тут очень много всего необычного. Так очень хорошо продетализированы «инопланетяне» и разные существа, они даже дышат.

- Мне понравилось трогать «инопланетянина», было довольно реалистично. У него была такая кожа гладкая.

- Тут инопланетяне как будто ты в реальной жизни. Ты к ним подходишь и видишь живого «инопланетянина». Они двигаются, дышат. Тут как будто ты попал на какую-то планету другую.

Но побывать в инопланетном царстве не прочь были и взрослые.

- Нам очень понравилось, мы в восторге. Много всего посмотрели. Очень интересные опыты и виртуальные игры - дети у меня очень их любят. Ну, вот и штучки всякие купили на память, всякие планеты, гуманоидов. Приходите, очень интересно и детям, и взрослым посмотреть.

Эффектным завершением экскурсии было лазерное шоу, которое на 100% захватило внимание посетителей выставки.

Впереди у творческой инопланетной команды масса планов – поиск новых «пришельцев» и проведение ещё более захватывающих опытов вместе с мурманчанами. Интерактивная выставка работает ежедневно с 10 утра и до 10 часов вечера в торговом центре «Плазма».

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