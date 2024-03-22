Интерес к Мурманской области поддерживают телепрограммы, которые снимают в Заполярье

Кто только не приезжал в Мурманскую область. В своё время гремел проект «Ревизорро», другие программы небезызвестного развлекательного федерального телеканала. Ведущие рассказывают далеко не только о местах привлекательных для туристов, но и арктической кухне, которая последнее время сильно набирает популярность.

Сергей Белоголовцев, известный телеведущий популярного проекта «Вкусная Россия», не стал игнорировать Заполярье. У нас на север он оценил оленину, крабов и треску, а также обучиться изготовлению поморской козули.

Полный выпуск уже можно найти на просторах рунета. А вот съёмочная группа шоу «Список Эрика» только готовит материал к монтажу. Эрик Фонсека Сарате, ведущий программы, мексиканский актёр, путешественник. Из Мурманска команда первым делом направилась в Териберку.

К слову, Туристский информационный центр Мурманской области даже вручил ведущему программы «Паспорт Полярника»! Его программа выйдет в эфир 5 апреля на канале «RT» на испанском языке. Чуть позже шоу переведут на русский и другие языки.

Стоит отметить, что Териберка по версии одного из сервисов для путешествий, в десятке самых романтичных мест для отдыха по России.

Особую атмосферу в этом месте, по версии портала, создают «китовые» экскурсии.

Повод задуматься и съездить на край света, который, как ни странно, находится в паре часов езды от Мурманска.