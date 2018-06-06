Что юные мурманчане знают о творчестве Александра Сергеевича Пушкина?

Богатырь в ДК имени Кирова, рядом – Царевна-Лебедь и Баба-Яга. Такое зрелище можно увидеть в Мурманске только раз в году. Сегодня 219-я годовщина со дня рождения великого русского писателя. По традиции в «Пушкинский день» в библиотеках проводятся чтения произведений Александра Сергеевича, а в «Кировке» – конкурсы на знание фактов из жизни литературного гения. В этот раз каверзные вопросы ребятам задавали герои произведений Пушкина.

Создатель современного русского языка, великий поэт - имя Александра Пушкина знакомо каждому. А вот насколько школьники хорошо ориентируются в его творчестве, решили проверить сотрудники мурманской «Кировки». На помощь к ним пришли Богатырь, Баба-Яга, Царевна-Лебедь и, конечно, кот учёный.

- Интерес к творчеству Александра Сергеевича не угасал никогда, поэтому могу сказать, что, как и 10 лет назад, юные северяне и в настоящее время читают его книжки, знают его произведения, - говорит Александра Хаверева, ведущий методист отдела по работе с детьми, подростками и молодёжью ДК имени С.М. Кирова. - Я думаю, что мы не найдём ни одного человека, который не знает хотя бы пару строк из произведений Александра Сергеевича.

Дети знакомятся с творчеством поэта на протяжении долгих лет учёбы. Те, кто помладше, ещё не знают о «Евгении Онегине» и «Капитанской дочке», зато могут нарисовать любимых героев сказок на бумаге.

Каждый желающий смог прочитать любимые строки.

В следующем году поклонники творчества великого поэта отметят его юбилей. Специалисты «Кировки» уже сейчас начинают активную подготовку и обещают всем мурманчанам прекрасный праздник. «В этом году мы празднуем 219 лет, а в следующем году уже будет 220, - говорит Александра Хаверева, ведущий методист отдела по работе с детьми, подростками и молодёжью ДК имени С.М. Кирова. - Я думаю, что грандиозные мероприятия произойдут и на территории нашего города, области и по всей стране».

Всероссийский «Пушкинский день» - праздник государственный, а с 2011 года это ещё и День русского языка. Его отмечают по всей стране и чествуют великого поэта, который внёс большой вклад в развитие русской литературы.