Интересы людей крутятся вокруг еды: бар, где нет ни одного алкогольного напитка; ресторан с борцами сумо и ресторан, где отмечают дни рождения собак и кошекМероприятия, посвящённые Дню флага, будут проводиться в пространствах «СОПКИ» по всему региону
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.23 13:35

Интересы людей крутятся вокруг еды: бар, где нет ни одного алкогольного напитка; ресторан с борцами сумо и ресторан, где отмечают дни рождения собак и кошек

В одном берлинском кафе можно поесть мороженое в компании своей собаки. Там для четвероногих питомцев готовят холодный десерт со вкусом колбасы.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

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В одном берлинском кафе можно поесть мороженое в компании своей собаки. Там для четвероногих питомцев готовят холодный десерт со вкусом колбасы.

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