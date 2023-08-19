Интересы людей крутятся вокруг еды: бар, где нет ни одного алкогольного напитка; ресторан с борцами сумо и ресторан, где отмечают дни рождения собак и кошек

В одном берлинском кафе можно поесть мороженое в компании своей собаки. Там для четвероногих питомцев готовят холодный десерт со вкусом колбасы.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

Учёные объявили о том, что нашли в сероводородной атмосфере Венеры газ, который называется фосфороводород. Это говорит о вероятности существования там микроорганизмов, то есть внеземной жизни.

Музей связи в Сиэтле предлагает посетителям не только посмотреть на аналоговые телефоны, телетайпы и другие артефакты, но и попробовать ими воспользоваться. Давайте посмотрим…

Бар, где нет ни одного алкогольного напитка. Такой появился в Нью-Йорке и стал настоящим хитом среди местных жителей.

Тематический ресторан с борцами сумо работает в Токио. Там сумоисты на глазах у гостей устраивают поединки.

В шанхайском ресторане отмечают дни рождения собак и кошек. Чем угощают питомцев и как они ведут себя за праздничным столом, давайте посмотрим…

В США одна компания решила печатать сладости на пищевом 3D-принтере. Над этим трудились специалисты из разных областей. Что у них получилось – смотрите в видеосюжете.

В одном берлинском кафе можно поесть мороженое в компании своей собаки. Там для четвероногих питомцев готовят холодный десерт со вкусом колбасы.

Необычное мороженое продают рядом со знаменитым Храмом Рассвета в Бангкоке. Оно богато украшено рельефным рисунком, вдохновлённым местной достопримечательностью.

Перуанские археологи сделали новое открытия при раскопках древнего храма в Чавин-де-Уантаре. Они нашли ранее неизвестную галерею.

Лёгкие, долговечные, эстетичные и дешёвые – так можно описать стеклянные кирпичи Фальконье. Когда-то они были популярны в России, но их перестали делать в 30-х годах прошлого века. Сейчас в Петербурге команда инженеров и стеклодувов возрождает ручное производство стеклоблоков.

Природную терапию предлагают в искусственной соляной пещере в ОАЭ. При этом саму соль привезли из Польши...