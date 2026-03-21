Интересы людей удивляют и озадачивают: учёные из Техаса создали робота-змею, а в Лондоне работает один из самых необычных конных клубов

Впервые более 20 слепков тел погибших в результате катастрофического извержения Везувия в 79 году н. э. представят на новой постоянной выставке. На ней можно будет увидеть и другие находки, такие как растения и продукты питания, которые веками оставались погребёнными под многометровым слоем пепла и лавы.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Исследователи из Университета в Испании разработали искусственную роговицу из чешуи нескольких видов рыбы. Она может стать более дешёвой альтернативой донорской трансплантации при тяжёлых заболеваниях глаз.

Британский стартап разработал тренажёр для поддержания физической формы в условиях микрогравитации. Он поможет астронавтам в космосе. Тестирование устройства проводилось при поддержке Европейского космического агентства и Космического агентства Великобритании.

Модульные и сборные дома стали быстрым и доступным способом расширения жилищного фонда в Австралии. Впрочем, эксперты считают, что для массового внедрения нужны изменения в правилах и финансировании. О преимуществах таких построек расскажем прямо сейчас.

В Риме идёт реставрация исторической базилики Святого Петра в узах (оковах, в православии: в веригах). Когда работы завершатся, её интерьер станет таким же красочным, каким был 500 лет назад в эпоху Возрождения.

На юге Лондона работает один из самых необычных конных клубов страны: прямо среди многоэтажек и железнодорожных путей. Здесь дети из неблагополучных семей бесплатно обучаются верховой езде и заботятся о животных.

В пригороде Канберры выпустили в дикую природу золотистых квакш, которые исчезли там 40 лет назад из-за эпидемии. Биологи использовали разные способы, чтобы восстановить популяцию. Сейчас они впервые заселили водно-болотные угодья вакцинированными лягушками.

А вот учёные из Техаса создали робота-змею, чтобы объяснить один из самых узнаваемых предупреждающих сигналов природы. Они говорят, что робот позволил им безопасно изучить реакцию животных, воссоздав звук и движение настоящей змеи.

Впервые более 20 слепков тел погибших в результате катастрофического извержения Везувия в 79 году н. э. представят на новой постоянной выставке. На ней можно будет увидеть и другие находки, такие как растения и продукты питания, которые веками оставались погребёнными под многометровым слоем пепла и лавы.

В Турции археологи обнаружили следы человеческих экскрементов в стеклянном флаконе возрастом почти две тысячи лет. По их словам, это первое доказательство того, что римляне использовали фекалии в лечебных целях

На юге Индии туристы могут отправиться в увлекательное путешествие на старинном поезде, который ходит по узкоколейной зубчатой железной дороге. Маршрут простирается через горы и долины.

В эпоху, когда преобладают танцевальные тренды, стиль кантри может показаться немного старомодными. Но всё больше молодых австралийцев надевают ковбойские ботинки и спешат на вечеринки танцев и позитива.