Интернет, безусловно, приносит много пользы, но им надо пользоваться грамотно - Софья Климкова

В Интернете я общаюсь с теми, кого хорошо знаю. Иногда мне пишут незнакомые люди, рекламируют услуги, просят проголосовать за них в конкурсе, присылают разные ссылки. Я никогда не открываю такие сообщения. Это могут быть мошенники, а ссылки могут содержать вирус. Зачем рисковать?

Привет! Меня зовут Софья и я увлекаюсь кино. Если вижу киноновинку, то всегда ищу информацию о режиссёре, актёрах, сценаристе в Интернете. Мне нравится не только смотреть фильмы, но и узнавать, как их снимали.

Иногда я обсуждаю с друзьями фильмы онлайн – мы делимся своими эмоциями. Рекомендуем друг другу, что посмотреть вечером. В Интернете я общаюсь с теми, кого хорошо знаю. Иногда мне пишут незнакомые люди, рекламируют услуги, просят проголосовать за них в конкурсе, присылают разные ссылки. Я никогда не открываю такие сообщения. Это могут быть мошенники, а ссылки могут содержать вирус. Зачем рисковать?

Я общаюсь с людьми онлайн, если знаю их в реальном мире, вступаю в те сообщества, которые мне интересны, читаю и смотрю то, что нравится.

Интернет, безусловно, приносит много пользы, но им надо пользоваться грамотно. Я защищена от интернет-мошенников, потому что устанавливаю сложные пароли, не перехожу по незнакомым ссылкам, не общаюсь с неизвестными личностями. И тебе советую поступать также.

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Как обезопасить себя в Интернете? Как не попасться на уловку мошенников? И не ввязаться в плохую компанию? Школьники делятся своим опытом пользования всемирной сетью, рассказывают, как они общаются в интернете со сверстниками, ищут полезную информацию для рефератов, участвуют в конкурсах и олимпиадах.

Интернет может быть полезным и безопасным, рассказывают участники проекта «И тебе советую». А мы вам советуем посмотреть и взять на заметку информацию. Проект реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.