Интернет даёт много новых возможностей - Максим Пичугин

В Интернете я общаюсь с участниками своей команды и друзьями по школе, читаю полезные статьи, ищу информацию о конкурсах и олимпиадах, даже публикую свои статьи на сайте «Старт пресс».

Здравствуйте, меня зовут Максим. И я увлекаюсь журналистикой, фотографией, спортом, играю в волейбол.

В Интернете я общаюсь с участниками своей команды и друзьями по школе, читаю полезные статьи, ищу информацию о конкурсах и олимпиадах, даже публикую свои статьи на сайте «Старт пресс».

Я знаю, что Интернет – это источник полезной информации, если грамотно им пользоваться. Например, именно в Сети я узнал о Всероссийской олимпиаде для школьников по журналистике, выполнил задания, стал победителем – всё это было онлайн. А сейчас я участвую в другом конкурсе «Север на уровне сердца». Интернет даёт много новых возможностей. Поэтому я – за безопасный и полезный Интернет – и тебе советую!

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Как обезопасить себя в Интернете? Как не попасться на уловку мошенников? И не ввязаться в плохую компанию? Школьники делятся своим опытом пользования всемирной сетью, рассказывают, как они общаются в интернете со сверстниками, ищут полезную информацию для рефератов, участвуют в конкурсах и олимпиадах.

Интернет может быть полезным и безопасным, рассказывают участники проекта «И тебе советую». А мы вам советуем посмотреть и взять на заметку информацию. Проект реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.