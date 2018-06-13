Интернет-мошенники хотели обмануть участников конкурса, посвящённого 10-летию «Арктик-ТВ»

В честь десятилетнего юбилея телекомпания «Арктик-ТВ» решила разыграть ряд призов. В том числе и iPhone Х. Информация об этом с мая опубликована в нашей группе соцсети «ВКонтакте». А сегодня участников конкурса атаковали интернет-мошенники.

Этим утром подписчики нашей группы начали писать администраторам сообщества тревожные сообщения. Участникам розыгрыша дорогостоящего смартфона с фейковой страницы неизвестные разослали письма с сообщением о выигрыше и просьбой написать якобы «редактору» сообщества, который должен был рассказать, как забрать приз.

Редакция телеканала «Арктик-ТВ» оперативно заблокировала указанные страницы в группе в социальной сети и отправила жалобу на них администрации «ВКонтакте». Но даже после блокировки мошенников рассылка может продолжиться уже с других аккаунтов.

Поэтому мы ещё раз напоминаем, что розыгрыш подарков состоится 15 июня в прямом эфире телеканала. Также посмотреть его можно будет в онлайн-трансляции в группе «Арктик-ТВ». С победителями мы свяжемся сразу после розыгрыша, а также разместим ссылки на их страницы в нашей группе в социальной сети.

Будьте внимательны и не попадитесь на уловки мошенников!