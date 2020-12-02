Интервью Звягинцева в открытом доступе

Интервью кинорежиссера Андрея Звягинцева, которое он дал в Мурманске, появилось в открытом доступе. Увидеть его можно на ютуб-канале Мурманского арктического государственного университета.

Режиссер во время полуторачасовой записи делится с аудиторией мыслями по поводу дальнейшей судьбы Териберки. Лауреат премий Каннского и Венецианского фестивалей рассказал о процессе создания новой книги по мотивам «Левиафана», а также поведал о том, как воспринимает фильм, снятый на Кольском полуострове, западный зритель, и о том, почему россияне критикуют его авторское видение жизни в северной глубинке.

Андрей Звягинцев, кинорежиссёр: «Когда ты смотришь в зеркало, ты хочешь видеть себя прекрасным и видеть свежее лицо, а видишь то, что есть и пытаешься себя обмануть, думаешь, сейчас детокс и спорт и всё. Каждый хотел бы себя видеть лучше. И запад смотрит на это как через призму, как на чужое, смотрят с большим доверием».