Инвестиционная привлекательность Мурманской области растёт

На Инвестиционном портале Мурманской области опубликован дайджест событий, наиболее повлиявших на инвестиционный климат региона в августе. Среди главных событий - заявление о том, что «Газпром» приступает к проектированию газификации Мурманской области. Планируется, что газификация позволит создать около 20 тысяч новых рабочих мест и привлечь порядка 400 млрд рублей в качестве инвестиций.

Помимо этого, летом произошло знаковое для нашего региона событие - Михаил Мишустин утвердил план развития Севморпути до 2035 года. В число важных направлений вошёл Мурманский транспортный узел.

В августе количество резидентов Арктической зоны в Мурманской области увеличилось до 164. Новые инвестпроекты в сферах туризма и общественного питания резиденты планируют реализовать в Мурманске, Апатитах, Кировске, Кольском и Кандалакшском районах. Один из резидентов с помощью «арктических льгот» планирует наладить производство промышленных телефонных аппаратов в Мурманске.

В совокупности новые проекты принесут ещё 300 млн рублей инвестиций и более ста рабочих мест.