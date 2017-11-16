Инвесторы увидели в Териберке прекрасное будущее Заполярья

Что связывает полярно расположенные Кировск и Териберку? Ответ на этот вопрос знают делегаты инвест-сессии деловой недели. Речь идёт о туристическом потенциале, которым с точки зрения экспертов обладают оба района Мурманской области. О том, как заманить в регион больше гостей, рассказали участники встречи.

О том, что Мурманская область регион туристические привлекательный, слышали, наверное, даже ученики начальных классов, которые и знать не знают, кто такие инвесторы, почему они активно интересуются Заполярьем. Но вполне логично, что там, где зима фактически длится с октября по май, будут развиваться горнолыжные виды досуга. И здесь вне конкуренции Хибины. Кировск и Апатиты меняются, что называется под гостей и спрос на отдых в этом районе нашего края высок. Например, за несколько месяцев до нового года найти свободные места в гостиницах вообще невозможно.

По информации правительства области, каждый год поток гостей в регион растёт на 5%. И это далеко не предел. Кроме Хибин и самого областного центра у гостей популярностью пользуется и Териберка. Там впервые за многие годы строят дороги, гостиницы и теперь самые смелые специалисты называют посёлок на берегу Баренцева моря не иначе как курортом. Московские инвесторы даже разрабатывают проект экопоселения в старой части села. Главное, что смельчаков, готовых отправиться в самый доступный для путешествия край света, находится много.

- Для нас край земли - это место, где жизнь заканчивается. На самом деле, как считают многие, жизнь там начинается, - говорит Алексей Барышкин, эксперт ООО «Нетрика». - Териберка - это единственное место в России, куда можно добраться на автомобиле. Если это донести до чуть большего круга людей, чем аудитория, в которой сегодня будет проходить инвест-сессия, чуть большего, чем Мурманская область, то тогда эта привлекательность может быть развёрнута в неожиданном для нас варианте. Существует комплексная программа развития Териберки и включает она не только туристические направления, но и развитие производства на основе природных ресурсов: добыча краба, сбор и переработка дикорастущих ягод. У предпринимателей есть заинтересованность даже в нашем суровым климате и морозе, на сомнительные, с точки зрения жителя области, ресурсы. Обращают внимание на наш климат испытатели спецтехники и одежды.